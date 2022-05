Avviso PON “Socialità, apprendimenti e accoglienza”: inoltro candidature entro il 1° giugno 2022

Si potranno inviare entro le ore 15 del 1° giugno le candidature per l’avviso PON prot. 33956 del 18 maggio 2022, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole in chiusura dell’a.s. 2021/22 e per tutto l’a.s. 2022/23.

La nota del MI si riferisce in particolare ad interventi volti a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nel Piano Scuola Estate 2022.

Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica statale o paritaria non commerciale è definito in base al numero di studenti risultanti dall’anagrafica SIDI:

È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello locale…

Possono partecipare le scuole del primo e secondo ciclo e i CPIA.