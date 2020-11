Azzolina: l’istruzione è l’investimento più vantaggioso per un Paese

“L’Istruzione è l’investimento più vantaggioso per un Paese. Le opportunità di crescita sociale ed economica di un Paese dipendono esattamente dai livelli di istruzione. E questo non può che fare bene anche alle casse del Paese, perché investire sulla scuola oggi può far sì che il PIL del Paese un giorno possa crescere ancora di più”.

Così ha detto la Ministra Azzolina nella diretta di poco fa su Facebook, riepilogando le principali misure per l’Istruzione che saranno nella Legge di Bilancio.

“Questo può considerarsi un buon inizio, un cambio di passo anche culturale in Italia: investire seriamente sull’istruzione”.