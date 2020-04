Azzolina replica all’assessore regionale del Piemonte: “Polemiche inutili”

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, all’assessora regionale del Piemonte, Elena Chiorino che aveva lamentato una presunta indisponibilità della ministra a incontrare gli assessore regionali all’Istruzione, ha risposto piccata: «Con l’assessore Cristina Grieco, assessore all’Istruzione della Regione Toscana e coordinatrice della IX Commissione Istruzione, della Conferenza delle Regioni, ci siamo sentite la scorsa settimana. Successivamente, il 31 marzo, la mia segreteria ha ricevuto una richiesta formale di incontro con tutti i componenti della IX Commissione proprio da parte della segreteria dell’assessore Grieco. Richiesta alla quale ho già risposto, fissando un appuntamento in video conferenza per il prossimo 7 aprile».

Lasciare le polemiche inutili e lavorare dio concerto

«Invito l’assessore Chiorino a verificare lo stato dei fatti prima di sostenere la mia indisponibilità a un confronto. In un momento tanto delicato, è il caso di fare squadra e agire di concerto, lasciando da parte inutili polemiche. Mi rincresce constatare che nonostante l’impegno mio personale, di tutte le strutture ministeriali e del Governo per sostenere i docenti, gli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico in questa situazione straordinaria e delicatissima, si trovino appigli per alimentare inutili dibattiti».