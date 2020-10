“Azzolina? Ripete frasi fatte a pappagallo”. De Luca contro la Ministra

La questione scuola e covid tiene banco. E’ meglio chiudere o tenere aperto? La risposta la dà Vincenzo De Luca, governatore della Campania che durante la diretta social del 30 ottobre attacca il Governo. E la Ministra Azzolina.

De Luca, riferendosi alla Ministra dell’Istruzione Azzolina si lascia andare ad un commento duro: “Dice di riaprire le scuole, ripete a pappagallo frasi fatte. Ma come si fa a riaprire le scuole?“

Infatti, secondo il governatore campano, “i ragazzi anche più piccoli sono veicoli di contagio“.

Proprio in Campania, ricordiamo, è stata firmata una nuova ordinanza che prevede con decorrenza dal 2 novembre e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia.

Parole dure anche per il Governo: “Sottovaluta la gravità dell’epidemia, perde tempo prezioso e fa accumulare migliaia di contagi, che portano al collasso il sistema ospedaliero del Paese. Non ha preparato un piano di aiuti economici alle categorie. La situazione si è enormemente aggravata per i ritardi del governo“.