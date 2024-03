Baby gang appicca il fuoco in una scuola dismessa. Lo avrebbero fatto per noia

Quattro minorenni sono stati fermati dopo un tentativo di incendio all’interno dell’ex scuola Papa Giovanni a Nichelino, in provincia di Torino. Ad intervenire sul posto per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco. La baby gang, identificata attraverso le immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte, è stata denunciata alla Procura dei minori. Come ha riportato La Stampa, i ragazzi avrebbero agito per noia.

Si indaga, adesso, per capire se i quattro giovanissimi siano responsabili di altri atti vandalici che, negli ultimi mesi, ha visto impegnata la polizia municipale del comune piemontese. Ultimamente, infatti, sono stati bruciati alcuni cassonetti a bordo strada e la piazza centrale è stata devastata nella notte tra il 31 dicembre e il 1 di gennaio 2024.