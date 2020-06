Bambini e genitori in carcere, la campagna di “Children of Prisoners Europe”

Quando le frontiere della libertà individuale si chiudono, non per un temporaneo quanto urgente e drammatico lockdown, ma per la detenzione, conseguenza di illegalità di ogni tipo, spesso non si considera come nel processo siano coinvolti bambine e bambine. A questo tema, scottante e poco noto, ma non per questo meno serio e importante COPE, Children of Prisoners Europe https://childrenofprisoners.eu/ dedica ogni anno una campagna. Di COPE fa parte l’Italia che ogni anno organizza per tutto il mese di giugno “Bambini senza sbarre”, una serie di iniziative a cui collaborano il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, la Campagna Carceri aperte per portare alla ribalta il tema della relazione figli – genitori detenuti, organizzando in ogni istituto penitenziario dei momenti speciali per le famiglie.

Alla fine di maggio si è svolta la conferenza di apertura della Campagna, che ha visto quasi 400 partecipanti, da ben 38 paesi, dall’Europa all’Africa, con la Nigeria per esempio, dall’America del Nord a quella del Sud.