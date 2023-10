Bando concorso dirigenti scolastici 2023, doveva uscire in estate. Siamo in autunno e ancora nulla: cosa si sa al momento?

Bando concorso dirigenti scolastici 2023, doveva uscire in estate. Siamo in autunno...

Il 20 giugno del 2023 nell’incontro tra sindacati e rappresentanti del ministero, la dottoressa Palumbo, alla richiesta del rappresentante del sindacato Dirigentiscuola in merito all’emanazione dei due concorsi ordinario e straordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici rispondeva: “prima della pausa estiva”. Ma è arrivato l’autunno e del bando/i ancora nulla.

In attesa dei bandi

Il 22 dicembre del 2022 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento relativo alla procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici. A distanza di quasi un anno gli aspiranti aspettano e pensano che ogni mese sia quello buono.

Procedura ordinaria

La procedura ordinaria, il cui regolamento è stato pubblicato nel dicembre del 2022, ha previsto lo svolgimento di tutte le sue fasi a livello regionale, assegnando la responsabilità dell’organizzazione alle USR.

Requisiti

Al concorso ordinario possono partecipare, i docenti e gli educatori che hanno superato l’anno di formazione e prova e hanno all’attivo 5 anni di servizio compreso il servizio fuori ruolo in possesso di uno dei seguenti titoli:

laurea magistrale

laurea specialistica

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto 509 del 3 novembre 1999

diploma accademico di secondo livello rilasciato da istruzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con il diploma di Istituto secondario superiore.

Prove previste

Una prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, qualora il numero delle domande dovesse essere superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso. La prova in modalità computer based consiste in 50 quesiti a risposta multipla.

Prova scritta

Vengono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. La prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, prevede 5 quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati all’art. 7 del regolamento, più due quesiti di lingua inglese.

Prova orale

La prova orale consiste in:

un colloquio, sugli ambiti disciplinari della prova scritta volto ad accertare la preparazione del candidato oltre a verificare la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico

la capacità di utilizzo degli strumenti informatici

la conoscenza della lingua inglese.

Graduatoria di merito

Ultimate le prove la commissione redige la graduatoria in relazione al punteggio conseguito nella prova scritta, orale e nei titoli posseduti da ogni candidato.

Immissioni in ruolo

Le immissioni in ruolo avverranno nella misura del 60 per cento dei posti disponibili. Il restante 40 per cento sarà assegnato alla graduatoria di merito del concorso straordinario.

