Bando di concorso soggiorni primaverili 2025 presso le case del maestro ex ENAM

A seguito della soppressione dell’INPDAP, è transita all’INPS la Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM, ha fra i propri fini istituzionali, l’erogazione di soggiorni climatici presso le case di soggiorno di proprietà, denominate Casa del Maestro.

Chi può partecipare

Possono fare domanda di partecipazione i docenti di scuola dell’infanzia e primaria e i dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei maestri, in servizio e in quiescenza. Possono, altresì, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani d’iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore.

Durata del soggiorno

La durata del soggiorno è di sei giorni (cinque notti), con pensione completa e servizi accessori. Fermo restante che l’Istituto può annullare o modificare l’organizzazione dei soggiorni previsti, per motivi tecnici, per cause di forza maggiore o eventi che comportino rischi per la sicurezza dei partecipanti e in caso di numero ridotto di adesioni al turno di partenza.

Case di soggiorno

I dipendenti iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM possono chiedere di soggiornare in una delle seguenti case:

• Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone) che dispone di 146 posti letto;

• Casa del Maestro di Roma che dispone di 94 posti letto;

• Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza) che dispone di 98 posti letto;

• Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo) che dispone di 132 posti letto;

• Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento) che dispone di 73 posti letto.

Modalità presentazione domanda

Gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM per presentare la domanda, esclusivamente online, devono essere in possesso di uno dei seguenti sistemi di autenticazione:

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

• Carta d’Identità Elettronica (CIE);

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Alla domanda bisogna allegare l’ISEE del 2025 al fine di determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dell’utente e selezionare le strutture presso le quali effettuare il soggiorno, indicando l’ordine di priorità di tali scelte, fino a un massimo di cinque differenti pacchetti-soggiorno.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere trasmessa dal Richiedente a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2025 e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 febbraio 2025. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro i sette giorni successive alla scadenza (entro il 24 febbraio 2025) alla propria Area riservata, per verificare l’esito istruttorio della domanda.

Criteri graduatorie partecipanti

La graduatoria, per ogni casa di soggiorno, sarà redatta attraverso una procedura informatizzata nel rispetto dei seguenti criteri:

• Priorità assoluta in favore del beneficiario disabile grave;

• Precedenza per coloro che non hanno già fruito del soggiorno presso le “Case del maestro” con riferimento alle edizioni invernali, primaverili ed estivi negli anni 2023 e 2024;

• Valori crescenti dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare.

Quota a carico dei partecipanti

I partecipanti che rientreranno nel numero dei partecipanti, in relazione ai criteri su esposti, dovranno versare un contributo pro capite in rapporto all’ISEE dichiarato che va, da un minimo di 27euro a persona per un ISEE inferiore a € 8.000,00 a un massimo di 135 euro a persona per un ISEE superiore a 300 mila euro.

Inizio e fine soggiorno

Il soggiorno, che inizia con il pranzo alle ore 13,00 del primo giorno e termina alle ore 10,30 con la prima colazione.