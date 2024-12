Bar e distributori automatici, aggiornato il Quaderno 2 del Ministero con relativa Appendice

Per le concessioni aventi ad oggetto il servizio di ristorazione mediante bar e punto ristoro, le Istituzioni Scolastiche devono procedere nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti).

Il Quaderno 2 del Ministero costituisce uno strumento operativo predisposto per facilitare l’approvvigionamento del Servizio e procedere alla selezione degli operatori economici con modalità omogenee, restando in ogni caso ferme le ordinarie attività di ricerche e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, a cura delle singole Istituzioni, che rappresentano presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività di acquisito delle Pubbliche Amministrazioni.

Il documento è stata aggiornato a dicembre 2024.

Al Quaderno è allegata un’Appendice, al fine di mettere a disposizione delle Istituzioni Scolastiche strumenti operativi per lo svolgimento di tali procedure, contenente i seguenti documenti: