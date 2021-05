Barbara Floridia in visita nella città di Sciascia

La sottosegretaria alla Pubblica Istruzione Barbara Floridia lo scorso 1 maggio ha visitato la cittadina di Racalmuto, conoscendo così da vicino i luoghi e gli scritti di Leonardo Sciascia.

Un doveroso omaggio, pensiamo, a uno dei più grandi scrittori del 900 italiano, un pensatore formidabile e un artista di pregio. La visita in occasione del centenario della nascita

A Racalmuto è stata costituita la Fondazione Leonardo Sciascia: ente morale giuridicamente riconosciuto, istituita dal Comune di Racalmuto d’intesa con lo scrittore e custodisce una pregevole collezione di ritratti di scrittori, quasi tutte le edizioni italiane e straniere dei suoi libri, le lettere ricevute in mezzo secolo d’attività letteraria e circa 2000 volumi della sua biblioteca. Il Comune di Racalmuto ha acquistato dall’ENEL un edificio già sede di una centrale elettrica e lo ha trasformato – su progetto dell’arch. Antonio Foscari dell’Università di Venezia – in sede della Fondazione.

“Sono contenta di aver visitato i luoghi di Sciascia, perché lui è uno dei padri costituenti della mia formazione – ha spiegato il sottosegretario alla Pubblica istruzione Barbara Floridia – sono orgogliosa di come la comunità sia riuscita a conservare e salvaguardare la memoria e di raccontare i preziosi doni che questa terra ha ricevuto. Ho visto con i miei occhi di come una comunità riesce a sfruttare ciò che ha avuto come un benessere vivente”.

Nella visita della città la sottosegretaria ha avuto la possibilità di vedere l’esposizione dello scultore Giuseppe Agnello e gli altri luoghi cari a Leonardo Sciascia.

L’onorevole Floridia ha mostrato interesse e curiosità verso la cittadina di Racalmuto, dicendosi anche interessata alle iniziative organizzate per celebrare il centenario della nascita dello scrittore.