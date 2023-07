Barbie, un creatore di fama mondiale: “A scuola ero bullizzato perché giocavo con le bambole, oggi sono imprenditore”

In questi giorni si fa gran parlare di Barbie, il film in uscita oggi, 20 luglio, in tutte le sale italiane. Mentre il rosa è tornato di moda e si sente parlare ovunque della bambola più famosa del mondo c’è una storia particolare di cui si ha avuto notizia proprio oggi.

La rivincita contro i bulli

Si tratta di quella di Mario Paglino, uno dei maggiori e più stimati collezionisti e creatori di Barbie al mondo. Quest’ultimo, a La Stampa, ha raccontato di avere una passione per le Barbie da sempre, passione che purtroppo lo ha portato a essere bullizzato a scuola.

“Sono nato e cresciuto con Barbie. Quando poi sono arrivato in prima media i bambini hanno iniziato a bullizzarmi perché giocavo con Barbie perciò mio padre me le portò via tutte. All’età di 26 anni ho conosciuto Gianni abbiamo e ritrovato la stessa passione”, queste le sue parole. Per fortuna questa passione non è stata repressa, anzi. L’uomo, nel 1999, ha fondato un’azienda insieme al marito, che ha grande successo.

Ci sono ancora stereotipi del genere a scuola?

Oggi Mario costruisce e inventa Barbie customizzate e che spesso collabora con la stessa Mattel. “Abbiamo cominciato a collezionarle 25 anni fa e ora ne abbiamo oltre 2 mila”, ha spiegato Paglino.

Questa è una bella storia di rivincita che fa sorridere, nella speranza che tra i bambini di oggi non ci siano certi stereotipi duri a morire e che tutti gli alunni possano coltivare i propri hobby senza essere giudicati e senza subire vessazioni.