Berlusconi nel peccato è un ottimo cristiano, il fan del Cavaliere Marco Macrì in ansia davanti al S. Raffaele: lavora in segreteria a scuola

Si chiama Marco Macrì, ha 31 anni ed è nativo della provincia di Lecce, è un ex sacerdote sospeso dal servizio ed oggi segretario amministrativo nell’istituto comprensivo Poggiali Spizzichino del quartiere Garbatella a Roma: è un fan accanito di Silvio Berlusconi e si è piazzato davanti all’ospedale San Raffaele di Milano, dove il Cavaliere del Lavoro (dal 1977 per evidenti meriti imprenditoriali) è ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva a seguito di una polmonite infettiva conseguenza di una leucemia mielomonocitica da cui è affetto da un anno.

“Resto qui finché Silvio non tornerà ad Arcore”, ha detto Macrì che in questo modo intende testimoniare la sua vicinanza all’ex premier. Accanto ai lui, l’amministrativo ha esposto la scritta ’Forza Silvio, il Salento è con te’ e due bandiere, una di Forza Italia e un’altra del Monza.

Macrì in questi giorni ha anche raccolto tutti gli omaggi e le lettere indirizzate all’ex premier per esprimergli la solidarietà in questi giorni molti difficili.

“Ho saputo dallo staff che Silvio sta seguendo la mia attività attraverso un tablet ed è contento – ha detto Macrì all’Adnkronos – : siamo a 35 lettere di sostenitori, militanti e fan, scritte a penna, vedremo come fargliele avere”. Quella del 2023, ha continuato, è “una Pasqua alternativa” però “il Signore ha voluto così”.

Nel giorno di Pasqua, Macrì vuole anche rimarcare che Silvio Berlusconi è un “ottimo” cristiano, “forse migliore di tutti noi perché ha capito che nel peccato Cristo perdona. Nel peccato Silvio è cristiano”,

Poi aggiunge: “è il terzo giorno di vigilanza, affetto e solidarietà. Ricambiamo quello che Silvio ci ha trasmesso. Ogni 29 settembre, giorno del suo compleanno, e in ogni momento brutto, ad ogni ricovero, vengo a Milano. L’ultima volta è stata quando lo hanno ricoverato per Covid”, conclude il fan del Cavaliere.