Bianchi, Docente esperto: “Lo chiede la Commissione Europea”. Aeratori aule: “Sono strumenti aggiuntivi”

Aerazione aule, reclutamento e docente esperto. Sono diversi i temi toccati dal Ministro Bianchi oggi a Radio 24:

Aerazione aule? “L’Istituto Superiore di Sanità da quasi due mesi ha dato un’indicazione molto chiara: tutti gli strumenti di ventilazione meccanica, cioè i famosi aeratori, in realtà sono strumenti aggiuntivi, cioè integrativi a quelle che sono le regole che possono essere date dall’attenzione che i nostri docenti hanno che sono quelle di ventilare in maniera normale le aree così come fatto. Non aggiungono niente di più, dice l’Istituto di Sanità. Quindi se in qualche luogo hanno fatto delle sperimentazioni, queste sono state verificate dall’ISS e ci dicono che sono misure aggiuntive”.

Reclutamento: “Un’organizzazione di rappresentanza chiede la chiamata diretta dei presidi. Il Parlamento è andato sulla direzione che le assunzioni si fanno tramite concorso e il Parlamento è sovrano”.

Docente esperto? “Lo chiede la Commissione Europea”

“Abbiamo fatto una riforma che è stata approvata da tutti i partiti e che quindi è già legge dello Stato – spiega Bianchi – rispetto a questo la Commissione Europea ci ha chiesto un addendum. Quei docenti che accettano di fare formazione continua, che vogliono formarsi e che quindi hanno in un periodo lungo di tempo (3 anni + 3 anni + 3 anni) confermato la loro volontà e capacità di formarsi. In realtà devono poi avere non soltanto un bonus ma un bonus che diventa stabile nel tempo, quindi più risorse per i docenti e un forte stimolo alla formazione continua. Il senso è questo, la Commissione Europea ci chiede di rendere stabile il punto importante del “premio” per coloro che si formano. Anche io ne volevo di più, ma non dimentichiamo che questi premi entreranno in vigore nel 2031/32. Ci sarà modo nelle prossime legislature di riuscire con quelle condizioni di bilancio ad ampliare la platea di coloro che saranno i beneficiari”.