Bianchi incontra i dirigenti. In discussione la responsabilità sul controllo del Green pass

Un comunicato dell’ufficio stampa di Consenso Europa avverte che il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi avrebbe convocato il sindacato presidi DirigentiScuola per tornare a parlare di Protocollo per la Sicurezza, all’indomani delle proteste di molti dirigenti scolastici che in certi casi lamentano di dovere operare come sceriffi nell’ambito dei controlli sul Green pass. Ne ha riferito anche il nostro direttore Alessandro Giuliani.

L’incontro sarebbe previsto per mercoledì 25 agosto alle 11, un giorno dopo l’incontro con gli altri sindacati del comparto scuola, su cui abbiamo già riferito.

Ordine del giorno dell’incontro

Tra i punti all’ordine del giorno, avverte il sindacato presidi, ci sarà:

la revisione della responsabilità dei dirigenti scolastici sul controllo delle sanzioni per il Green pass ;

sul il ; l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali ;

; la convocazione del tavolo della dirigenza, con il fine primario del rinnovo contrattuale.

“I problemi legati all’avvio dell’anno scolastico vanno risolti subito e con precisi impegni. Per tutte le altre questioni urge la definizione di un cronoprogramma che preveda interventi mirati”. Così il Presidente di DirigentiScuola, Attilio Fratta, che rivendica: “Siamo l’unico sindacato che è riuscito ad avere l’incontro“. E conclude: “Apprezziamo la correttezza del ministro Bianchi, ma ora si mettano in campo tutte le risorse disponibili per superare i problemi che la scuola si porta dietro da anni. Ci vorrà del tempo, ma se la categoria sarà compatta ce la faremo”.