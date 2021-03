Bianchi: “Momento difficile con le varianti. Scuola dev’essere al centro della collettività”

Presente in videoconferenza all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Parma, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha parlato del momento attuale della scuola:

“Viviamo un momento difficile, lo sappiamo tutti, il virus sta riprendendo quota, con queste varianti che toccano anche i nostri bambini. Siamo pienamente responsabili e porteremo avanti il Paese nelle difficoltà, dobbiamo andare oltre. Stiamo vivendo una trasformazione profondissima della nostra vita quotidiana, delle nostre speranze. Una trasformazione che parte dall’ambiente, attraversa la salute, il lavoro, il modo stesso di concepire la comunità”.

“Noi oggi dobbiamo non solo investire di più in termini finanziari ma anche investire di più in termini di passione civile, di considerazione nella scuola, nell’università e nella ricerca – spiega il Ministro – vuol dire parlare di persone in formazione umana. Il valore dell’inclusione trasferito ai più giovani. Il nostro è il Paese che ha il livello di istruzione più basso in Europa e più alto di dispersione in Europa. Dobbiamo innalzare a livello considerevole il tasso d’istruzione”.

“Abbiamo questa pandemia ma non ci deve far paura, la stiamo affrontando, come i governi precedenti, tenendo presente che la scuola dev’essere al centro della nostra vita collettiva. Il nostro obiettivo è guardare oltre l’emergenza, aprire vie nuove”.