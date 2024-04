Biennale Tecnologia 2024 a Torino, tra sfide digitali e intelligenza artificiale: il programma e gli eventi per la scuola

Dal 18 al 21 aprile Torino ospiterà Biennale Tecnologia, in 5 sedi, con oltre 120 appuntamenti, 220 ospiti, spaziando dalle neuroscienze, all’ambiente e alla democrazia, dalla salute al lavoro, fino alla geopolitica e all’economia. Lo sguardo è tutto rivolto alle modalità attraverso le quali la tecnologia ha assunto un ruolo ormai decisivo in tutti gli ambiti della vita umana. Biennale Tecnologia si propone infatti nella ricca proposta dei quattro giorni torinesi di esplorare il rapporto tra tecnologia e società, per costruire insieme nuovi mondi possibili.

Negli intenti degli organizzatori del Politecnico di Torino e dei partner si intende proporre una riflessione aperta, plurale e inclusiva articolata in lezioni, dialoghi, laboratori, spettacoli e mostre che coinvolgeranno scienziati, tecnologi, scrittori, economisti, filosofi, giornalisti, storici, artisti, chiamati a dialogare fra loro e con un pubblico ampio e trasversale.

Il programma

Si comincia con l’anteprima serale notturna del 17 aprile, quando si potrà partecipare a “Una notte a Biennale Tecnologia”. Impossibile declinare la lista delle numerosissime lezioni, seminari, spettacoli, dibattiti. Segnaliamo tra gli altri il 18 aprile dalle 11,30 alle 12,30 la lezione del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco che parlerà di “Il museo e le sfide del futuro: ricerca, inclusione e transizione digitale”. Numerosi gli eventi dedicati all’Intelligenza Artificiale, sia da un punto di vista etico che operativo, con uno sguardo all’inclusione, alle opportunità nel campo medico e lavorativo. E si parlerà anche di cambiamento climatico, di narrazioni digitali, di spazio e futuro possibile, di utopie del XXI secolo.

Biennale Tecnologia per la scuola

Ricco il programma dedicato alle scuole: laboratori, incontri e workshop pensati per integrare e ampliare il lavoro in aula degli insegnanti. Quest’anno Biennale Tecnologia aderisce a “Torino Futura”, un progetto culturale coordinato dalla Città di Torino (Assessorati alla Cultura e all’Istruzione) e destinato a giovani e scuole, che mira a promuovere il dialogo e il protagonismo civico dei futuri cittadini e cittadine.

Gli incontri e i laboratori prima di Biennale sono percorsi didattici interdisciplinari rivolti alle scuole secondarie di secondo grado (terzo, quarto e quinto anno) di tutta Italia, a cura del personale di ricerca e delle dottorande e dottorandi del Politecnico.

Durante la quarta edizione di Biennale Tecnologia, il Politecnico di Torino accoglierà 200 studenti provenienti da diverse regioni italiane, selezionati tramite un bando, per partecipare a un Campus residenziale di quattro giorni, durante il quale potranno assistere a conferenze, workshop, oltre che interagire con docenti, personale di ricerca e studenti del Politecnico

Inoltre, partecipazione gratuita e posti riservati per le scuole secondarie di secondo grado agli incontri del programma principale di Biennale Tecnologia e ai laboratori di Politecnico aperto.

Per quattro giorni, l’area pedonale di fronte alla sede centrale del Politecnico di Torino, piazzale Duca d’Aosta, si trasformerà in un villaggio della tecnologia, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della ricerca, stimolando la loro curiosità e creatività attraverso il gioco e il divertimento.

I temi dei laboratori proposti sono Energia e ambiente, Scienza e arte, Escape room; tutte le attività, i laboratori e gli esperimenti saranno realizzati in collaborazione con docenti e ricercatori del Politecnico di Torino, enti, associazioni che operano nel campo della divulgazione della scienza e della tecnologia (Centro Scienza, Junior Science, Dipartimento Educativo del Museo di Rivoli, biblioteche civiche della Città e Teatro per Ragazzi).

Giovedì 18 e venerdì 19 le attività sono dedicate esclusivamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per maggiori informazioni scrivere a [email protected]

Per saperne di più ecco il programma dettagliato https://www.biennaletecnologia.it/programma/programma-principale/