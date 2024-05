BigMama: “Il docente che a scuola mi ha insultata mi ha scritto un messaggio come fossi sua figlia, senza scuse. L’ho ignorato”

La cantante 24enne BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in occasione della pubblicazione del suo primo libro, un’autobiografia, in cui racconta alcuni dei traumi da lei vissuti, come lo stupro, la malattia, il bullismo.

BigMama e la laurea che si avvicina

Ecco le sue parole sul bullismo: “I ragazzini si difendono da una vita cattiva con la perfidia. Invece non giustifico gli adulti”. Il riferimento è ad un docente che l’avrebbe sbeffeggiata, che a quanto pare non si è mai scusato. “Ma quando mai? Mi ha scritto un messaggio come se fossi sua figlia: Marianna cara, ti ricordi di me? L’ho ignorato. Se gli dicessi che mi ha fatto stare male risponderebbe: ‘Vabbé ma io stavo giocando’. Quel professore non si rende conto che ha dato il via a una valangata di commenti negativi e battute dei compagni di scuola”.

La cantante sta per laurearsi in Urbanistica: “Mi manca un solo esame. Non mi farò scappare il foglio con su scritto dottoressa Marianna Mammone”. Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio”.

“Figli di una generazione che ha paura di non farcela”

La 24enne, lo scorso 1 maggio, ha fatto un discorso sul palco sul fallimento e sui voti a scuola. Ecco le sue parole, come riporta Il Corriere della Sera: “Ragazzi, sbagliare è umano, fallire è prezioso. Credere nei propri sogni salva. Non mollare, non ti arrendere, devi farcela a tutti i costi… Siamo bombardati da questi messaggi, che ci portano a pensare che i voti debbano essere sempre alti, la media deve essere altissima, che sbagliare non è mai qualcosa di umano”, ha esordito.

“Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela. E ogni volta l’errore è sottolineato in rosso e si trasforma in imbarazzo. Voi dovete fallire perché aiuta, il fallimento è qualcosa di prezioso, ti fa ragionare. Si chiama desiderio di rivalsa. Sbagliare è umano e fallire è prezioso. Sarà la vostra ambizione che un domani muoverà il mondo”.