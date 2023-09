Bimbo autistico colpito in testa da bidello. I genitori vogliono la verità. Succede negli Stati Uniti

Ancora un altro caso di violenza a scuola, questa volta negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Leggo, una coppia di genitori ha pubblicato un video molto forte sui social in cui si vede il figlio autistico di tre anni colpito in testa, senza apparente motivo, da un bidello.

La mamma e il papà del bambino hanno accusato prima il bidello, che è stato licenziato e poi la scuola per aver minimizzato l’accaduto in un primo momento. Infatti, notando i segni sul corpo, i genitori hanno chiesto spiegazioni alla scuola che ha mentito, affermando fossero dovute a una caduta.

I coniugi vogliono la verità e soprattutto l’intero registrato delle videocamere interne della scuola, perché quello in loro possesso è di solo 17 secondi. In una conferenza stampa organizzata dalla polizia i genitori hanno dichiarato: “Come mai non ci hanno fornito tutte le registrazioni? Come mai nostro figlio stava scappando in quel modo dall’uomo? Arriveremo in fondo a questa vicenda, nonostante magari la verità ci possa fare del male. Ma dobbiamo dare giustizia a nostro figlio e chi è responsabile o complice, dovrà pagare per quanto accadeva all’interno delle mura di quella scuola”.