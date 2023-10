Bimbo autistico trovato solo nel cortile a scuola: genitori denunciano maestra di sostegno per abbandono di minori

Un bimbo autistico sarebbe stato lasciato solo a vagare per il cortile della scuola, senza alcun supporto da parte della docente di sostegno. Da qui la denuncia dei genitori, riportata da La Repubblica. Tutto sarebbe avvenuto in una scuola dell’infanzia di un quartiere di Roma.

Il racconto della madre

Il bambino sarebbe stato trovato solo nel giardino della scuola dal padre, venuto a prenderlo. Il piccolo, 9 anni, è affetto da una forma grave di autismo, tale da non poter essere lasciato solo. I genitori hanno denunciato presso la stazione dei carabinieri la maestra di sostegno che adesso dovrà rispondere di abbandono di minori.

Ecco il racconto della madre: “Mio marito mentre si dirigeva verso la portineria ha visto nostro figlio da solo, appoggiato alla rete del giardino all’interno della scuola. È stato uno shock, poteva succedere qualsiasi cosa a nostro figlio. In pratica era stato abbandonato. Abbiamo il sospetto che fosse lì in giardino dalle 11 e un quarto ovvero da quasi 30 minuti”. Il bambino ha due insegnanti che lo devono seguire ovunque, anche per andare in bagno: una maestra di sostegno e una addetta Oepac, operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione”.

La dirigente scolastica non si è difesa

I due genitori sono andati prima a protestare dalla dirigente scolastica il cui ufficio si trova in un altro edificio: “Eravamo due furie, ma lei ci ha risposto solamente: ok, grazie. Noi abbiamo denunciato l’insegnante, ma la preside doveva vigilare meglio”.

L’istituto è salito già alla ribalta per episodi simili: due anni fa un ragazzo disabile è stato maltrattato e una maestra è stata sospesa per sei mesi dal provveditorato. E già in quel periodo i genitori degli studenti della scuola avevano puntato l’indice contro la preside accusandola di non aver vigilato a sufficienza.