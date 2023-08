Bimbo straniero “ruba” biscotti e cioccolata: denunciato

Sembra una storia uscita dal libro “Cuore” o comunque uno di quei racconti cari aCharles Dickens e a quegli anni, tra il Sette e l’Ottocento, in cui viene scoperta, con la rivoluzione industriale e il conseguente lavoro minorile, l’adolescenza, quando per un semplice furto, e ricordiamo Oliver Twist, si finiva in carcere.

E lo stesso è capitato a un ragazzino, immigrato dalla Tunisia, di 15 anni, che in un supermercato della Conad a Bologna ha “rubato” un pacchetto di biscotti e quattro tavolette di cioccolata alla nocciola, dall’inestimabile valore complessivo di 11 euro.

Il ragazzetto sarebbe stato assieme a un amico che è invece riuscito a fuggire.

Il giovanetto, da poco arrivato in Italia, è senza fissa dimora ed è stato identificato dai carabinieri della stazione Bologna Bertalia, che lo hanno denunciato per tentato furto in concorso.

I due ragazzi sarebbero stati sorpresi dal personale di sicurezza del supermercato che ha avvisato i carabinieri.

La refurtiva, biscotti e cioccolata, è stata riconsegnata, mentre il minore è stato affidato agli assistenti del pronto intervento sociale di Bologna.