Biologia con curvatura biomedica, il decreto con i licei scientifici e classici autorizzati ad attivare i percorsi nell’a.s. 2023/24

Entro il 26 agosto scorso gli istituti interessati hanno trasmesso la propria candidatura per la selezione di licei classici e scientifici nei quali verrà attivato, dall’a.s. 2023/24, il percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, al fine di favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, e di orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario.

L’avviso aveva come oggetto la realizzazione di un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale, per un totale di 150 ore, a partire dal terzo anno del corso di studi; il monte ore annuale è pari a 50 ore, di cui 40 svolte presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la formula dell’impresa formativa simulata, e 10 ore svolte presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali, secondo modalità afferenti ai “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)”.

Le 40 ore da svolgere presso gli Istituti interessati saranno così suddivise:

n. 20 ore tenute dai docenti di scienze;

n. 20 ore tenute da esperti medici individuati dai relativi Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il materiale didattico sarà condiviso in itinere mediante piattaforma informatica gestita dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila di rete.

In proposito, con Decreto Direttoriale n. 1583 del 8 settembre 2023, il MIM ha trasmesso l’elenco delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei scientifici, licei scientifici ad opzione scienze applicate, licei scientifici con sezione ad indirizzo sportivo, licei classici) autorizzate ad attivare, a partire dall’a.s. 2023/2024 il percorso triennale di “Biologia con curvatura biomedica”.