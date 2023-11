Bisogna stabilizzare quanti più precari possibile anche da GPS di I fascia

Bisogna cercare di stabilizzare il numero più alto di insegnanti per garantirci gli insegnati nei prossimi 30 anni. Altrimenti sarà difficile trovarli, dopo il turn over dei prossimi 10 anni, ecco perché siamo favorevoli alle immissioni in ruolo, oltre che dai concorsi ordinari e straordinari e dalle GAE, in subordine anche dalle GPS di prima fascia oltre che per i posti di sostegno, come negli ultimi due anni 2022 e 2023 anche per i posti curriculari.

E siamo favorevoli altresì, per le stesse finalità, a incentivare l’istituto della call veloce.

Notiamo con piacere come questa proposta, che da tempo portiano avanti, sia stata ribadita recentemente anche dalla senatrice Frassinetti di FdI cioè dal partito di maggioranza relativa.

Vedremo se sarà inserita in un prossimo provvedimento legislativo.

Ricordo che la medesima proposta è stata auspicata più volte ai tavoli informativi sulle supplenze dalla Flc Cgil e che fa parte della sua piattaforma sul precariato.

Ricordo infine che le supplenze come tutto il reclutamento non sono materie di contrattazione bensì solo di informativa, quindi il margine di manovra dei sindacati in queste materie è molto limitato.

Libero Tassella SBC