Black Friday 2020, corsi in sconto per gli insegnanti

Dal 27 novembre è partita la settimana di sconti che da anni permette agli amanti dello shopping e non solo di acquistare determinati prodotti a prezzi scontati. La Tecnica della Scuola Formazione aderisce all’iniziativa con una serie di corsi in sconto selezionati per tutti i docenti.

Per poter usufruire dello sconto, è necessario cliccare sul tasto acquista e il 20% sarà applicato automaticamente. Lo sconto sarà riservato a tutti i corsi che partiranno a dicembre 2020 e a gennaio 2021.

Ecco i corsi scontati del 20%

Insegnare la grammatica per favorire le competenze comunicative e sociali degli studenti dal 1° dicembre.

Favole in yoga – 4ª ed. dal 2 dicembre

Coltivare fiducia in tempi di Covid dal 3 dicembre

Potenziamento delle risorse personali dell’insegnante – 4ª ed. dal 9 dicembre

Le responsabilità del docente: Penale, Civile e Disciplinare dal 14 dicembre

Insegnante resiliente. Come affrontare al meglio le sfide della professione – 2ª ed. dal 15 dicembre

Comunicazione efficace a scuola – 8ª ed. dal 16 dicembre

Democrazia, diritti e digitale – 2ª ed. dal 18 dicembre

Il circle time nella classe cooperativa anche in DaD – dal 7 gennaio

Formare alla cittadinanza digitale – 2ª ed. – dall’11 gennaio

Facilitare la didattica a distanza – 3ª ed. – dal 12 gennaio

Esplorare il mondo con la matematica – dal 14 gennaio

Strategie di gestione delle dinamiche relazionali – 6ª ed. – dal 14 gennaio

Come rendere divertente il movimento – 4ª ed. – dal 20 gennaio

Massimizzare la didattica – dal 20 gennaio

Alunni con capacità al di sopra degli standard – dal 25 gennaio

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet riservato all’indirizzo https://corsi.tecnicadellascuola.it/