Black Friday 2023 domani 24 novembre, approfitta dei giorni di sconti: scopri le offerte sui corsi in catalogo

Come vi avevamo preannunciato sta per tornare il Black Friday, l’occasione più propizia dell’anno per approfittare di offerte imperdibili, attesa, come sempre, dai consumatori di tutto il mondo desiderosi di risparmiare e quindi anche un’ondata di occasioni imperdibili.

Quando è il Black Friday 2023?

Visto che dipende dal giorno del Ringraziamento, che cambia data ogni anno, anche il Black Friday non ricade in una data fissa ma variabile di anno in anno. Quest’anno, visto che il Ringraziamento americano sarà il 23 novembre, il Black Friday 2023 sarà il 24 novembre, il venerdì successivo.

Il lunedì successivo, 27 novembre, sarà un altro giorno di sconti, denominato Cyber Monday, e dunque in molti casi gli sconti saranno attivi per tutto il week-end.

Black Friday 2023, le offerte della Tecnica della Scuola

Il Black Friday per La Tecnica della Scuola non si svolgerà nell’arco di un solo giorno! Le offerte sui nostri corsi (webinar e e-learning) hanno avuto inizio venerdì 17 novembre e si concluderanno giovedì 30 novembre.

In particolare, sarà attivo lo sconto del 20% su tutti i nostri e-learning e i webinar del catalogo di dicembre e gennaio.

Seguiteci sui nostri canali per rimanere aggiornati, per consultare il nostro catalogo di corsi per scegliere quello perfetto per le vostre esigenze e per non perdere nessuna novità sul Black Friday targato Tecnica della Scuola!

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

