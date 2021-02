Bonetti (Pari Opportunità) su chiusura scuole: “Governo pronto ad aiutare le famiglie”

Intervenuta a SkyTg24, la ministra per la Famiglia e la Pari Opportunità Elena Bonetti, ha parlato di importanti novità in caso di chiusura delle scuole:

“Il Governo è pronto a reintrodurre i congedi parentali retribuiti, lo smart working come diritto dei genitori e l’ipotesi del voucher per baby sitter”.

La ministra ha specificato che le misure si dovranno applicare in base al colore delle regioni.

“Il Mef è al lavoro per fare uscire questo provvedimento il prima possibile – ha spiegato la ministra – già in settimana dovremmo avere una risposta. Stiamo costruendo la norma con copertura retroattiva in modo tale da non lasciare buchi normativi”. “Sulle cifre – ha aggiunto – credo vadano riproposte almeno quelle già presenti come un congedo retribuito al 50%, il diritto allo smart working e siamo al lavoro per meglio quantificare il voucher”.