Bonus cultura (18app), adesioni entro il 31 ottobre per i nati nel 2004

Il bonus cultura (18app) è riservato ai nati nell’anno 2004 che fino al 31 ottobre 2023 potranno registrarsi per ottenere i 500 euro che potranno utilizzare per l’acquisto di diversi beni e servizi.

Con il bonus cultura i diciottenni potranno acquistare:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo(per “spettacoli dal vivo” si intendono rappresentazioni svolte in maniera professionale di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti, che avvengono in un contesto unico e non riproducibile con la compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di pubblico. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

b) libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

e) corsi di musica;

f) corsi di teatro;

g) corsi di lingua straniera;

h) prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Non sono, altresì, acquistabili: le opere audiovisive finalizzate alla preparazione a test di ammissione a università o video-corsi che non presentano attinenza con la finalità dell’iniziativa, quali, a titolo meramente esemplificativo, corsi di pilates, yoga, memoria, culinari, etc; opere audiovisive che presentano meri contenuti di intrattenimento, quali, ad esempio, talent show, reality show );

i) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale (con il termine abbonamento si fa riferimento al contratto che prevede un pagamento anticipato per l’acquisto di una pubblicazione, da riceversi a cadenza periodica, e che viene stipulato tra il cliente fruitore del bene (ovvero il beneficiario titolare del Bonus) e l’editore della pubblicazione).

Per spendere il bonus c’è tempo fino al 30 aprile 2024.

Per registrarsi, è necessario collegarsi al sito https://www.18app.italia.it, utilizzando SPID o CIE.

Il Bonus Cultura è personale e non si può dunque scambiare o convertire in denaro.