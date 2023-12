Bonus docenti: comprendi 108 lingue con Vasco Translator

Nella tua classe è in arrivo uno studente straniero? O hai in programma una vacanza in qualche meta remota? Con il traduttore vocale Vasco Translator V4 potrai comprendere fino a 108 lingue con un semplice clic ed evitare fraintendimenti e situazioni complicate.

Come puntare sulla comunicazione con la tua Carta del Docente

Ti stai chiedendo: “cosa posso comprare con la Carta del Docente?” Quest’anno hai la possibilità di ottenere il potere di comprendere 108 lingue grazie al traduttore portatile Vasco Translator V4. Oppure potrai regalarlo a un tuo caro per questo Natale!

Il traduttore Vasco V4 ti permetterà di parlare 76 lingue per accogliere nuovi studenti nella loro lingua, affiancandoli nell’apprendimento della lingua italiana grazie alla funzione di Apprendimento linguistico che utilizza il metodo delle flashcard.

Vasco Translator è progettato nell’UE ed è l’unico dispositivo di traduzione che garantisce il 96% di precisione delle traduzioni, grazie al supporto dei 10 migliori motori di traduzioni al mondo. Inoltre, Vasco è il solo traduttore sul mercato con una scheda SIM integrata che fornisce una connessione Internet illimitata e gratuita a vita.

Carta del docente 2023: scegli Vasco Translator per abbattere le barriere linguistiche

Accogliere un nuovo alunno che si è appena trasferito da un paese estero e non conosce la lingua, richiede attenzioni speciali, specialmente se non si ha alcun mezzo per comunicare in modo chiaro ed efficace. Il traduttore istantaneo Vasco V4 si propone proprio di abbattere le barriere linguistiche per permettere alle persone di comprendersi a vicenda ed evitare situazioni di incomprensione.

Parlare ucraino, arabo o cinese diventerà semplice e intuitivo con Vasco V4. Basterà accendere il dispositivo e potrai iniziare a tradurre immediatamente in fino a 108 lingue. Con Vasco potrai:

Parlare 76 lingue con pronuncia madrelingua

Tradurre documenti scattando una foto grazie alla fotocamera Sony integrata in 108 lingue

Tradurre frasi o parole digitate sullo schermo tattile in 90 lingue

Imparare nuovi vocaboli in 28 lingue con l’app di Apprendimento linguistico

Partecipare in chat multilingue con MultiTalk

Vasco è molto intuitivo da usare, grazie all’interfaccia user-friendly, design ergonomico e l’ampio schermo da 5 pollici che ti permetterà di visualizzare il testo con chiarezza.

Lavora, viaggia e comunica senza limiti grazie alla tua Carta Docente

Oltre a poter affiancare i nuovi alunni stranieri e i loro genitori nell’inserimento del nuovo ambiente scolastico nella loro lingua, potrai viaggiare per il mondo e affidarti a Vasco Translator V4 come compagno di viaggio.

Infatti, grazie alla SIM integrata che fornisce una connessione illimitata e gratuita a vita in quasi 200 paesi, potrai tradurre senza dover pagare alcun costo aggiuntivo, né utilizzare i dati mobili del tuo telefono, né acquistare una SIM estera. Questo aspetto rende il traduttore il regalo perfetto per i viaggiatori appassionati di gadget tecnologici.

Con Vasco potrai tradurre in ambienti affollati e rumorosi come aeroporti, piazze o mercati senza difficoltà, grazie ai microfoni in grado di ridurre i rumori di sottofondo (fino al 99%). Inoltre, non dovrai preoccuparti di danneggiare il dispositivo, Vasco V4 è resistente agli urti, agli schizzi e alla polvere.

Dove spendere la Carta del Docente per acquistare Vasco Translator

Scegli il colore del tuo Vasco V4 tra i 5 disponibili e inizia subito a comunicare senza barriere linguistiche con Vasco!

Potrai acquistare Vasco Translator V4 con il tuo Bonus Docenti e riceverlo comodamente a casa contattando il rivenditore ufficiale Vasco:

Elettronica Elettronova +39 06 2073182

[email protected].

