Boom di reati dei minori

Mentre nel confronto fra 2022 e 2019 i reati commessi sono in calo, aumentano i reati commessi dai minori rispetto al periodo pre-pandemia. A sottoscriverlo la direzione centrale della polizia criminale riferito all’anno 2022.

Infatti, rispetto ai primi 10 mesi del 2019 sono aumenti del 35,3% gli omicidi volontari, del 65,1% i tentati omicidi per mano di minorenni, anche se il vero boom ha riguardato le rapine: +75,3%. Una tendenza che riguarda solo i giovani.

Inoltre, confrontando il periodo pre-Covid col 2022 si registra un aumento del14,3% dei minori denunciati e arrestati, con punte che riguardano alcuni tipi di reati: attentati +53,8%, omicidi volontari +35,3% (17 in valore assoluto nel 2019, 23 nel 2022), tentati omicidi +65,1%, +33,8% lesioni, +50% percosse, +75,3% rapine (+91,2% per quelle in pubblica via).

Il dato confortante riguarda il confronto con il numero di omicidi volontari in Europa, da cui emerge che l’Italia con un tasso dello 0,6% risulta il Paese più sicuro, seconda solo a Norvegia e Svizzera.