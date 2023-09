Boom make up in classe delle ragazze della Gen Z

Con l’apertura delle scuole sembra essersi intensificato il pallino del trucco delle ragazze della Generazione Z. Il motivo starebbe nella spasmodica ricerca sui social di un look ideale per ‘fare bella figura’ in classe.

Più che puntare sulla resa scolastica e dunque cercare di fare bella figura nelle interrogazioni, le ragazzine della generazione Z vogliono spuntarla sul look.

Sembra infatti che il loro vangelo per una maquillage perfetto sia TikTok e i video tutorial che avrebbero superato i 150 milioni di click/visualizzazioni.

Il nuovo feticcio pare essere un trucco ad hoc per apparire perfette a scuola e in classe e in rapporto coi compagni. Da qui la ricerca della giusta skincare del mattino e ad una precisa routine di cure serali, anche a danno del riposo, visto che il nuovo totem è spalmare gel, maschere, scrub serali sperando di svegliarsi il mattino successivo meno affaticate e pronte per uscire.

Sembra ancora, secondo quando dichiarato dalle agenzie del settore, che il makeup per fare bella figura in classe più consigliato dalle influencer e cliccato dalle ragazze è quello che “promuove un look appropriato alla situazione, quindi discreto, rapido e persino impercettibile che si può riassumere nell’uso di un correttore per imperfezioni e acne, una ridefinizione delle sopracciglia, un leggero blush e un prodotto labbra in tonalità nude.

Secondo gli analisti del settore “I più piccoli della Generazione Z, quelli delle scuole medie, stano già affrontando i problemi molto specifici di questa età come l’acne, mentre nei giorni a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico, le giovanissime hanno passato le ore nelle catene di profumerie che distribuiscono anche marchi di nicchia ma per loro rinomatissimi perché veicolati dai social.

In Italia le teenagers, più che le librerie, affollano ormai le profumerie dove trovano le maschere da notte, gli oli micellari lavanti alle creme corpo dopo la doccia i correttori delle imperfezioni tipiche della pelle mista e grassa e per pelli a tendenza acneica, e prodotti di detersione, idratazione e protezione solare.

Sul fronte della pelle radiosa, su TikTok c’è un mondo di consigli con ragazze che si impomatano dalla testa ai piedi per fare apparire la pelle lucente, perfino traslucida come il cristallo.

Insomma, sembra che il nuovo imperativo categorico delle alunne sia quello di apparire perfettein classe e per farlo curano allo spasimo la pelle. E sfrutterebbero il sonno come opportunità per prendersi cura della pelle durante tutta la notte, spalmandolo di creme e oli. Può perfino far sorridere gli adulti la grande quantità di prodotti che le giovanissime TikToker si spalmano addosso affinché il corpo “possa lavorare intensamente mentre dormiamo”.

E infine, si legge su Ansa, facendo un conto sommario, le ragazze della generazione Z in questo periodo stanno usando almeno una ventina cosmetici al giorno, una enormità e le statistiche dovranno essere aggiornate.