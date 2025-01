Borse di studio universitarie e post lauream, online il bando INPS: domande entro il 10 marzo 2025

L’Inps indice, per l’anno accademico 2022/2023, in favore dei figli o orfani degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti al Fondo Ipost, un concorso per il conferimento di borse di studio per corsi di laurea e di specializzazione post lauream.

Il conferimento delle borse di studio è escluso nel caso in cui lo studente risulti aver già conseguito un titolo del medesimo livello di quello per il quale concorre.

Requisiti

Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;

non aver già fruito, per l’anno accademico 2022/2023, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50% dell’importo della borsa di studio messa a concorso;

non è prevista la partecipazione per la frequenza a Master universitari di I e II livello;

non è prevista la partecipazione per la frequenza di Dottorati di ricerca;

non è prevista la partecipazione per gli studenti iscritti a scuole di specializzazione in medicina che vogliano concorrere per le borse di studio di specializzazione post lauream;

non essere già risultati vincitori del Bando INPS “Collegi Universitari”, che comprenda anche l’anno accademico per il quale si concorre.

Sono poi previsti ulteriori requisiti a seconda se si concorre all’assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di laurea o post lauream.

Invio della domanda

La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 30 gennaio 2025 alle ore 12 del 10 marzo 2025 attraverso il Portale Prestazioni Welfare.

IL BANDO