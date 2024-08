Bullismo: Rusconi (ANP Roma) auspica che la riforma sul voto di condotta entri in vigore con l’inizio del nuovo anno scolastico

“Di fronte ad episodi di teppismo quale l’aggressione a Vieste di dodicenni contro un coetaneo, è auspicabile che all’inizio del nuovo anno scolastico siano operative le norme sul comportamento dei ragazzi che prevedono nuove misure educative incisive”: lo sostiene Mario Rusconi, presidente dell’ANP Roma, da sempre attento ai problemi relazionali degli adolescenti.

Secondo Rusconi, però, andrebbero presi in considerazione altri aspetti “per intervenire anche su comportamenti gravi che si verifichino al di fuori delle aule scolastiche, come il divieto di usare per un certo tempo il proprio telefonino, di praticare percorsi educativi di recupero con valenza sociale, di coinvolgere i genitori sia con rimborsi verso la comunità sia coinvolgendoli in azioni prosociali”.

Senza considerare, osserva infine Rusconi, che “la scuola di norma interviene per i comportamenti che si verificano all’interno delle mura scolastiche ma attualmente non ha competenza per l’esterno”.

Come abbiamo già scritto per il momento non c’è nessuna certezza sulla rapida approvazione delle modifiche alle norme sulla valutazione del comportamento che il ministro Valditara considerava “virtualmente” operative già lo scorso anno e che invece sono ancora ferme nella Commissione Cultura della Camera.

Nella migliore delle ipotesi il provvedimento (un disegno di legge di iniziativa governativa) potrebbe essere approvato dalla Camera nella seconda metà del mese di settembre ed entrare in vigore a inizio ottobre.

Ma i tempi potrebbero allungarsi non poco perché lo stesso ddl prevede un regolamento da adottarsi da parte del Governo entro 6 mesi dalla approvazione della legge.