Buone pratiche: il progetto Indaco, Individuazione Precoce degli Alunni con segni predittivi di DSA nelle scuole

Con delibera del 20 novembre scorso la giunta della Regione Lombardia ha approvato il progetto regionale “INDACO” per la costituzione della rete Scuola – UONPIA (Unità operativa neuropsichiatria psicologia infanzia adolescenza) finalizzata all’individuazione precoce degli alunni a rischio di disturbi specifici di apprendimento (DSA) o altri disturbi del neuro sviluppo, per l’attuazione di attività di potenziamento in ambito scolastico e invio mirato ai percorsi diagnostici presso le UONPIA. Il progetto verrà realizzato nel triennio 2023-2025.

INDACO risponde alle indicazioni della legge regionale n. 17 del 2019, laddove, all’art. 1 indica la promozione della diagnosi precoce dei Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA) e le attività di screening e di individuazione precoce dei segnali predittivi di DSA tra le finalità da perseguire. Si tratta dello sviluppo e dell’estensione a livello regionale di attività e percorsi già in atto in diverse aree regionali, tra cui la Valle Olona, gli ambiti di Como e Varese, e le Aziende socio sanitarie territoriali Lariana e dei Sette Laghi, con diversi obiettivi importanti, che coinvolgeranno soprattutto le scuole.

Obiettivi del Progetto

Molti gli intenti che animano questo progetto. Tra gli altri, si vuole infatti rafforzare le conoscenze dei docenti e degli operatori sanitari sulle tematiche oggetto della Legge 170/2010 sugli interventi e le metodologie didattiche appropriate, per attuare percorsi inclusivi nella scuola e per sostenere gli interventi diagnostici e riabilitativi sanitari, per migliorare in modo significativo l’alleanza tra sanità, scuola, famiglia e territorio; si vuolesviluppare l’individuazione precoce dei bambini a rischio di DSA e l’attuazione di attività di potenziamento in ambito scolastico,per garantire l’invio alle Unità operative quei bambini che hanno realmente necessità di una valutazione specialistica. Infine, INDACO vuole supportare le istituzioni scolastiche della regione Lombardia nell’organizzazione di attività di potenziamento per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del primo e secondo anno della scuola primaria.

La formazione

Tra le azioni del progetto si segnala la forte volontà di promuovere la formazione sui DSA e i disturbi del neuro sviluppo, rivolta a educatori ed educatrici dei servizi per l’infanzia, agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie della Lombardia. La Formazione a Distanza – FAD, prevista da INDACO, informerà e sensibilizzerà sugli obiettivi e contenuti del progetto ad un quadro di conoscenze comuni, per poter condividere i linguaggi, per poter comprendere i profili di funzionamento degli alunni, la valorizzazione delle competenze pedagogiche per arrivare ad una efficace elaborazione Piano Didattico Personalizzato (PDP).