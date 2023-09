Buoni nido regione Lazio, domande dall’11 settembre 2023

Si potranno presentare a partire dalle ore 15 dell’11 settembre le domande per i buoni nido, buoni servizio alle famiglie finalizzati all’abbattimento dei costi della retta di frequenza per l’accoglienza dei bambini (3-36 mesi) presso i servizi educativi nel territorio della Regione Lazio, per il periodo 1° settembre 2023 – 31 luglio 2024 (anno educativo 2023-2024).

Il valore del Buono servizio corrisponde al valore della retta mensile effettivamente pagata fino ad un massimo di € 400,00 mensili. La durata di validità dei buoni servizio coincide con la frequenza ai servizi educativi del presente avviso per l’anno educativo 2023-2024, per le 11 mensilità comprese tra il 01/09/2023 e il 31/07/2024.

I contributi saranno erogati direttamente ai richiedenti ammessi a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento delle rette mensili e di una frequenza mensile minima di 5 giorni.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 11.000.000.

Possono presentare domanda per il presente avviso coloro che hanno la responsabilità genitoriale (“richiedenti”) di un minore iscritto ad un servizio educativo accreditato o che abbia effettuato richiesta di accreditamento, nel territorio della Regione Lazio. Nel caso in cui il richiedente intenda usufruire dei buoni servizio per più di un minore, dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi.

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Regione Lazio;

avere la responsabilità genitoriale del minore destinatario del servizio per l’infanzia;

essere la persona che sostiene il pagamento delle spese relative al servizio educativo frequentato dal minore;

avere un ISEE (ultima certificazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda) di importo pari o inferiore a 60.000 Euro.

Presentazione delle domande

I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione, redatta esclusivamente on-line accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo http://buoninido.efamilysg.it

La domanda deve essere presentata dal richiedente che sostiene il pagamento della retta.

La modalità di presentazione delle domande è “a sportello” e pertanto potranno essere presentate domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili o fino al termine ultimo previsto, entro le ore 23:59 del 28 giugno 2024.