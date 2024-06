Cade finestra in classe, feriti due alunni: si sapeva fosse difettosa, una circolare ne riservava l’uso solo a docenti e Ata

Ieri abbiamo dato notizia di un incidente avvenuto in una scuola media di Bergamo. Qui la finestra di una classe è caduta addosso a due alunni, ferendoli in modo, per fortuna, poco grave. Come riporta Fanpage, ci sono importanti aggiornamenti sul caso.

Gli insegnanti e gli operatori scolastici avevano segnalato da tempo il difetto alla chiusura e all’apertura dei serramenti, ma non sono mai stati ascoltati. Tutti ne erano a conoscenza: lo scorso anno era addirittura stata fatta girare una circolare nella quale veniva specificato che solo gli insegnanti e gli operatori scolastici potevano manovrarle.

Gli alunni sono stati soccorsi dalla docente

Ieri mattina però, purtroppo, due alunni di undici anni ci hanno provato e sono stati travolti dal vetro. I due sono stati subito soccorsi dalla professoressa, che ha prima afferrato la finestra poggiandola su un banco e poi allertato i soccorsi.

Trasportati al pronto soccorso, una studentessa è stata dimessa poco dopo con un trauma cranico, mentre un ragazzino è stato trattenuto fino al tardo pomeriggio per gli accertamenti sul colpo rimediato vicino all’occhio.

Esclusi problemi di manutenzione

La scuola secondaria di primo grado è stata ricostruita nel 2016 con un investimento pari a 3 milioni di euro. Per questo motivo al momento si escludono problemi di mancanza di manutenzione. Piuttosto si sta ragionando su eventuali responsabilità che potrebbero essere attribuite a chi ha montato quei serramenti.

Lo scorso anno, dopo la segnalazione del dirigente scolastico, era stato organizzato un sopralluogo con i tecnici del Comune e il costruttore della scuola: “Si era deciso di lucchettarle e di rafforzarle aggiungendo una terza cerniera”, ricorda il preside, ma quell’intervento non è mai stato fatto in quanto le aule sarebbero state così sigillate.