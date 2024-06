Calcolo punteggio ATA terza fascia, come farlo? Prenota la consulenza con l’esperto per un supporto personalizzato

Calcolo punteggio ATA terza fascia, come farlo? Prenota la consulenza con l’esperto...

Calcolare correttamente il proprio punteggio per la domanda di terza fascia ATA è cruciale per evitare errori che potrebbero compromettere la propria candidatura. Un supporto personalizzato assicura che ogni dettaglio sia curato, aumentando le possibilità di successo.

Evita errori: affidati agli esperti!

Compilare correttamente la domanda può essere un compito arduo e complesso. Dai titoli da inserire alle certificazioni di alfabetizzazione digitale, le insidie sono molte. Un piccolo errore potrebbe compromettere la tua posizione in graduatoria o, peggio, escluderti del tutto.

Per aiutarti a navigare in questo processo complesso, La Tecnica della Scuola offre un servizio di consulenza personalizzato: prenota la tua partecipazione alla nostra sessione di consulenza online, dove l’esperto Lucio Ficara ti guiderà passo dopo passo nella corretta compilazione della domanda.

Come partecipare

Prenotare la tua consulenza è semplice: iscriviti all’evento attraverso questo questo link e preparati a risolvere ogni tuo dubbio con l’aiuto del nostro esperto.

Non lasciare nulla al caso!

Garantisciti una compilazione perfetta della domanda per le graduatorie di terza fascia ATA 2024. Prenota ora la tua sessione di consulenza online e preparati a fare un passo avanti decisivo nella tua carriera scolastica.

Che aspetti?

Ti ricordiamo che per la compilazione della domanda c’è tempo fino alle ore 23,59 del 28 giugno 2024.

Questo è solo l’inizio: spargi la voce a tutti coloro che sono interessati ad entrare nel mondo della scuola. Il nostro servizio infatti sarà attivo per accompagnare chi ha bisogno di supporto per districarsi nelle insidie e nei cavilli della normativa scolastica che spesso necessitano una vera e propria consulenza approfondita, più che una risposta secca.

E soprattutto evita di produrre una domanda errata o con una valutazione dei titoli e servizi inferiore a quella reale: perchè avere qualche punto in più in graduatoria può essere decisivo per ottenere la supplenza!