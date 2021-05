Calendario scolastico 2021/22, quando riapriranno le scuole a settembre?

Di norma, in questo periodo dell’anno, gran parte delle Regioni in passato avevano già deliberato i calendari scolastici per l’anno successivo.

Siamo quasi a metà maggio e al momento solo poche Regioni hanno deciso in merito all’avvio delle lezioni a settembre.

In Toscana si riparte il 15 settembre

La Toscana ha deliberato il calendario scolastico il 5 maggio 2021, stabilendo che i ragazzi rientreranno in classe il 15 settembre 2021. L’ultimo giorno di lezione sarà il 10 giugno 2022. Sospensioni obbligatorie delle lezioni sono:

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì06 gennaio 2022 compresi.

Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi.

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

In Lombardia prime lezioni il 13 settembre

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno confermato l’inizio dell’anno scolastico 2021/22 per il giorno 13 settembre 2021 e la sua conclusione l’8 giugno 2022. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, mentre quelle di Pasqua da giovedì 14 a martedì 19 aprile. La sospensione didattica per le festività di Carnevale per il rito ambrosiano è prevista per i giorni di venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo; per il rito romano, invece, cadrà lunedì 28 e martedì 1 marzo.

A Bolzano le scuole riaprono il 6 settembre

Per la Provincia Autonoma di Bolzano, secondo il calendario scolastico 2021/22 la scuola inizierà invece il 6 settembre 2021 e terminerà il 16 giugno 2022. Sono previste le seguenti sospensioni dell’attività didattica:

Dall’1 al 7 novembre 2021 (Ognissanti)

Dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze di Natale)

Dal 26 febbraio 2022 al 6 marzo 2022 (vacanze di Carnevale)

Dal 14 al 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua)

Dal 2 al 6 giugno 2022 (Pentecoste).

Vi terremo aggiornati man mano che verranno pubblicati i calendari delle altre regioni.