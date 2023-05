Calendario scolastico 2023/24, in Toscana si riparte il 15 settembre

L’Ufficio scolastico regionale e la Regione Toscana hanno comunicato alle istituzioni scolastiche i punti fermi del calendario per il prossimo anno scolastico 2023-2024, chiedendo loro di trasmettere in tempo utile gli adattamenti che approveranno.

La Regione Toscana con la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 27/03/2017 ha approvato le Linee guida per la determinazione del Calendario scolastico 2017/2018 e per tutti gli anni successivi per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella regione.

Per l’anno scolastico 2023-2024 tutti sui banchi venerdì 15 settembre.



Queste le sospensioni delle lezioni deliberate:

Vacanze natalizie : dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024

: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024 Vacanze pasquali : da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024

: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 La Festa della Toscana , nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. Termine delle lezioni: lunedì 10 giugno 2024; per la scuola dell’infanzia il 29 giugno 2024.

Tutti gli adattamenti che le istituzioni scolastiche riterranno opportuno apportare al calendario, dovranno essere assunti in tempo utile per poter essere comunicati alle famiglie, agli Enti locali interessati, nonché all’Ufficio scolastico regionale della Toscana e alla Regione Toscana, possibilmente entro il termine delle attività didattiche relative all’anno scolastico in corso (30 giugno 2023).