Calendario scolastico 2024/2025, in Emilia-Romagna si torna sui banchi il 16 settembre

Gli oltre cinquecentomila studenti dell’Emilia-Romagna torneranno a scuola il 16 settembre, mentre l’anno scolastico terminerà il 6 giugno 2025.

Lo prevede il calendario scolastico per il 2024-2025 approvato dalla Giunta regionale.

Le lezioni saranno sospese per la commemorazione dei defunti il 2 novembre 2024, durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, e durante le vacanze pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

Le scuole dell’infanzia (3-6 anni) potranno anticipare la data di avvio e ritardare la chiusura delle attività didattiche, d’intesa con il Comune d’appartenenza.

La normativa nazionale stabilisce che l’anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica, oltre ad un significativo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori programmi didattici e educativi. Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione Emilia-Romagna ha fissato in cinque giorni aggiuntivi il periodo per gli interventi didattici ed educativi: le giornate complessive sono dunque 205. Le Autonomie scolastiche potranno articolare i giorni aggiuntivi anche in termini di ore, quantificate in misura forfettaria in numero di 30.