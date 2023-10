Calendario scolastico, in Italia più di 12 settimane di vacanze estive: il confronto con l’Europa in un rapporto Eurydice

Nella maggior parte dei sistemi educativi europei, gli studenti hanno a disposizione, durante il periodo estivo, tra le 8 e le 12 settimane di vacanza. Tuttavia, la durata delle vacanze estive varia in modo significativo da un paese all’altro: si va dalle non più di 8 settimane nella Comunità francese del Belgio, in Danimarca, in alcuni Länder tedeschi, Francia, Paesi Bassi, alcuni cantoni svizzeri, Liechtenstein e Norvegia, fino a periodi di vacanza superiori alle 12 settimane in Irlanda, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Albania, Islanda e nella maggior parte delle regioni italiane.

Questi sono i dati desumibili dal rapporto Eurydice dal titolo “The organisation of school time in Europe”, con il quale viene proposta una panoramica sull’inizio dell’anno scolastico e sulla sua durata, nonché sui tempi e durata delle vacanze scolastiche. Copre sia l’istruzione primaria che quella secondaria.

L’informazione è disponibile per i 37 paesi che partecipano al programma Erasmus+ dell’UE (27 Stati membri dell’UE, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). L’anno di riferimento è il 2023/2024.

L’anno scolastico inizia generalmente all’inizio di settembre

Nella maggior parte dei sistemi educativi europei, l’anno scolastico inizia a settembre.

Inizia il 1° settembre in 11 sistemi educativi. Gli studenti a Malta sono gli ultimi a tornare a scuola alla fine di settembre. In otto sistemi educativi, la scuola inizia ad agosto.

Durata delle vacanze estive diverso a seconda del livello di istruzione

Dal rapporto emerge che in alcuni paesi la durata delle vacanze estive varia a seconda del livello di istruzione.

Ad esempio, in Lituania, gli studenti dell’istruzione primaria hanno due settimane in più rispetto a quelli della scuola secondaria.