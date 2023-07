Call veloce, 23.597 posti disponibili totali: la divisione nelle varie province per tipo o classe di concorso – TABELLA

uIn base al prospetto disponibilità call Veloce del 27 luglio 2023 pubblicato dal ministero dell’Istruzione e del Merito la Gilda Benevento ha elaborato una tabella che riporta i contingenti per provincia relativi alla disponibilità dei posti distinti per tipo di posto o classe di concorso compreso il sostegno.

Il numero dei posti disponibili totale risulta essere di 23597 mentre quelli destinati al sostegno sono 10192 (604 infanzia, 4567 primaria, 3000 primo grado e 2021 secondo grado).

Purtroppo la tabella contiene molti dati per cui se si vuole immediatamente il totale dei posti per provincia si può trovare alle pagine 5, 10 e 15 mentre il totale nazionale per tipo di posto o classe di concorso è visibile dalla pagina 11 alla pagina 15.

CONSULTA LA TABELLA

I tempi di presentazione dell’istanza di Call veloce ordinaria

C’è tempo fino alle ore 12,00 di oggi, 31 luglio 2023, per compilare l’istanza per la richiesta di immissione in ruolo da Call veloce ordinaria. Possono presentare questa istanza solo coloro che, pur richiedendo tutte le preferenze possibili, non sono riusciti ad entrare in ruolo nella fase ordinaria delle immissioni da GM o GaE. È utile sottolineare che la call veloce è una procedura che si effettua su base volontaria, chi decidesse di non partecipare non è soggetto a nessuna esclusione dalle graduatorie in cui si trova legittimamente. Nel caso in cui invece si dovesse decidere di partecipare, poi in caso di non accettazione non si verrà depennati dalle graduatorie di partenza, ma ovviamente non si avrà più opportunità di entrare in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024.

L’apertura delle funzioni telematiche per la call veloce ordinaria è prevista dalle ore 9 di giovedì 27 luglio 2023 alle ore 14 di lunedì 31 luglio 2023. Mentre l’apertura delle funzioni telematiche della call veloce straordinaria andrà dalle ore 9 del 9 agosto 2023 alle ore 9 dell’11 agosto 2023.

Call veloce ordinaria chi potrebbe partecipare

Potranno partecipare alla call veloce ordinaria gli aspiranti che fanno parte di una GAE, ma pur partecipando alle immissioni in ruolo della propria provincia non sono stati neoassunti, costoro possono presentare domanda per essere assunti in una provincia o più province della medesima regione di pertinenza della graduatoria GAE, o in alternativa in altre province di una diversa regione;

Potrà partecipare anche l’aspirante facente parte di una GM, ma che pur partecipando al ruolo per tutte le province della sua regione in cui è inserito in GM non è risultato neoassunto, costui può presentare domanda per una sola regione diversa da quella della graduatoria di riferimento.