Call veloce, l’istanza è volontaria e si possono scegliere quante province si desiderano ma di una sola regione

Gli aspiranti al ruolo da GM e da GaE che, nonostante abbiamo espresso tutte le preferenze possibili, non siano stati neoassunti in fase ordinaria, dalle ore 9 del 27 luglio 2023, alle ore 12 del 31 luglio 2023, possono, se lo desiderassero, partecipare alla Call veloce ordinaria. Si tratta appunto di una procedura, quella della Call veloce ordinaria, volontaria, a cui, l’aspirante al ruolo non già assunto, potrebbe decidere di aderire. In caso di adesione, l’aspirante al ruolo, dovrebbe scegliere tutte, o alcune, province di una sola regione.

Call veloce ordinaria

L’apertura delle funzioni telematiche per la call veloce ordinaria è prevista dalle ore 9 di giovedì 27 luglio 2023 alle ore 12 di lunedì 31 luglio 2023.

Potranno partecipare alla call veloce ordinaria gli aspiranti che fanno parte di una GAE, ma pur partecipando alle immissioni in ruolo della propria provincia non sono stati neoassunti, costoro possono presentare domanda per essere assunti in una provincia o più province della medesima regione di pertinenza della graduatoria GAE, o in alternativa in altre province di una diversa regione;

Potrà partecipare anche l’aspirante facente parte di una GM, ma che pur partecipando al ruolo per tutte le province della sua regione in cui è inserito in GM non è risultato neoassunto, costui può presentare domanda per una sola regione diversa da quella della graduatoria di riferimento.