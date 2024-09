Cantante neomelodico si esibisce dal balcone e disturba la scuola, la petizione: “Non è questo il turismo che insegniamo”

Una vicenda molto curiosa: una scuola di Napoli ha sottoscritto una petizione per impedire ad un cantante neomelodico di “esibirsi” dal balcone vicino la scuola per i turisti. A quanto pare la melodia disturba non poco docenti e studenti.

La richiesta in occasione della maturità

Come riporta La Repubblica, la scuola, qualche mese fa, ha dovuto chiedergli di stare in silenzio per non disturbare le classi alle prese con l’esame di maturità. “Gli ho fatto arrivare questa richiesta – rivela la dirigente scolastica – e devo dire che è stato corretto. Non ha cantato. Solitamente la sua voce nelle classi si sente per alcune ore del giorno, alcuni insegnanti si lamentano. Ma io ne faccio un problema stilistico: secondo me dovrebbe lasciare spazio alla modernità, rispetto a questo genere cosi sguaiato… Napoli dovrebbe essere conosciuta per altro, non trova?”.

Ora è partita l’ennesima petizione di residenti e commercianti indirizzata a prefetto, questore e sindaco per mettere fine a quello che per molti residenti e visitatori abituali è praticamente un supplizio, mentre per i turisti è qualcosa di pittoresco.

La petizione

Si denuncia “l’uso di potenti apparecchiature elettroacustiche per raccogliere il compenso con un paniere, causando un forte rumore che invade tutto il vicinato. Questo comportamento disturba gravemente le attività quotidiane dei residenti, compromettendo il lavoro di commercianti e lavoratori”. Nella petizione si fa cenno al “martellamento continuo subìto da insegnanti e studenti”.

“La musica distoglie la concentrazione – attacca una insegnante dell’istituto, che, ironia della sorte, è proprio a indirizzo turistico – Molti colleghi sono disturbati. Il punto è che questo signore affascina i turisti. Non è questo il turismo che insegniamo. Non è questa l’accoglienza che vogliamo proporre per ricordare il prestigio della nostra città”.