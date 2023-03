Canva gratis per la scuola: come funziona? Risponde l’esperto

In occasione di Didacta 2023, la fiera più grande d’Italia sulla scuola e non solo, abbiamo intervistato Valentino Magliaro, responsabile Canva Italia che ci ha parlato del progetto dedicato esclusivamente alle scuole, Canva Education.

“Si tratta di una proposta di Canva per tutto il mondo dell’educazione e dell’istruzione – spiega il responsabile – per il mondo K12, un mondo che va dalle elementari alle scuole superiori. Per questa platea diamo Canva per la scuola gratuitamente e lo facciamo perché per noi la scuola è centrale in quello che andiamo a definire l‘abilitazione creativa del docente. E cioè dare al docente ogni singolo strumento utile per elevare la sua creatività. Crediamo davvero che se un docente è creativo, riesce poi a trasferire la creatività ai suoi studenti. E lì si innesca un meccanismo di ispirazione che non ha fine”.

Come poter usufruire di Canva Education gratuitamente?

Per aderire, le scuole possono iscriversi al sito canva.com e alla sezione scuola possono fare la loro application presentandosi come scuola e richiedendo l’utilizzo di Canva per tutto l’istituto.

Nel giro di 10 giorni un team internazionale risponderà e darà alla scuola tutte le informazioni e gli strumenti per configurare Canva all’interno della sua organizzazione. Successivamente, il team di Canva Italia sarà sempre disponibile a supportare i docenti.