Career Day, orientamento e formazione per i neo laureati

Career Day, eventi in cui le Università incontrano le aziende per indirizzare e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro ai giovani laureati.

Questo è l’obiettivo principale della manifestazione “Career Day” la fiera del lavoro digital tra le più apprezzate sul tema in Italia.

Cosa sono i Career Day

I Career day sono un ponte che apre il dialogo tra il mondo accademico e quello del lavoro, dove lo studente appena laureato o in procinto di laurearsi , ha la possibilità di comunicare, ascoltare quello che le aziende propongo in termini di carriera, prospettive di crescita professionale, opportunità di percorsi lavorativi.

Con le tecnologie digitali che occupano sempre più un ruolo centrale all’interno della nostra vita personale e professionale, eventi di questo tipo si sono trasformati da luoghi di incontro fisico a piazze “virtuali”.

Luoghi alternativi, non sostitutivi: il mondo digital non è una replica della realtà, quanto piuttosto uno spazio con regole proprie che sfrutta il potenziale della tecnologia per proporre nuovi modi di comunicare e di stare insieme.

L’emergenza sanitaria ha accelerato il processo di digitalizzazione del nostro Paese, e ci ha abituato a partecipare in video ad eventi, incontri, riunione in una modalità solo un anno fa impensabile.

I virtual Job meeting

Queste nuove dinamiche hanno spinto Cesop una società che si occupa di recruitment a dar vita nel 2020 ai Virtual Job Meeting, la versione virtuale di una delle fiere del lavoro più apprezzate dagli addetti ai lavori. Attraverso la creazione di uno spazio digitale condiviso, i career day online di Cesop aprono un dialogo tra il mondo accademico e quello del lavoro e costituiscono un’occasione importante per il confronto tra i neolaureati e i recruiter delle aziende.

Il prossimo appuntamento del Job Meeting Network di Cesop sarà il Virtual Job Meeting ROMA. L’evento previsto per il 13 maggio sarà gratuito, rivolto ai laureati di tutte le facoltà delle Università del Lazio e organizzato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Facoltà Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Fondazione CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri).

La manifestazione vedrà la partecipazione di tante importanti e grandi aziende che stanno investendo sui giovani laureati quali ad esempio Accenture, ACEA, Alleanza, Ateneo Impresa, DGS, ICT Consulting, IED – Istituto Europeo di Design, Leonardo, LIDL, Mazars, Poste Italiane, SoftStrategy, Umana, Webuild e tante altre.

Durante l’evento gli studenti avranno la possibilità di sostenere dei colloqui face to face in videoconferenza con i selezionatori, chattare con loro, richiedere dettagli sull’azienda, avere informazioni sui percorsi di carriera e sugli sviluppi professionali possibili.

In tanti casi si troveranno a parlare con i loro possibili futuri responsabili.

Momenti di confronto in ogni caso importanti perché in questo modo hanno la possibilità di “odorare” la realtà che si respira nelle aziende e fuori dal contesto di studi.

Formazione su come prepararsi ad un colloquio di lavoro

Questo tipo di eventi è anche importante perché sono forme di collaborazione e di vicinanza tra mondo accademico e mercato del lavoro, aspetto sempre più importante per la crescita e lo sviluppo del nostro lavoro e come deterrente contro la fuga di cervelli all’estero.

Il Job Meeting Network non sarà solo momento di colloqui, ma ci sarà anche la possibilità di fare formazione; il programma prevede infatti dei webinar dedicati all’orientamento post-laurea organizzati da IED e The Future School in cui professionisti dei relativi settori spiegheranno agli studenti perché e come l’iscrizione a un master aumenta le future opportunità professionali.

Altri webminar sono previsti per aiutare i neo laureati a migliorare la stesura del proprio CV, a scrivere una Cover letter efficace, a scoprire le proprie competenze in materia di soft skills e a come prepararsi al meglio per affrontare un colloquio di lavoro.

Oltre all’evento virtuale del 13 maggio sono già in programma altri eventi simili con presenza in fisico a Milano il 20 settembre, di nuovo a Roma il 7 Ottobre, Bari il 14 ottobre, per finire con Napoli e Pisa a Novembre, ovviamente Covid permettendo.