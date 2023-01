Caro affitti, una collaboratrice scolastica fa tutti i giorni andata e ritorno Napoli-Milano in treno perché le costa meno

La notizia ha quasi dell’incredibile: c’è una giovane donna che ogni mattina, per cinque giorni a settimana, prende il treno delle 5 da Napoli per arrivare a Milano, in tempo per entrare a scuola elle 10.30, dove presta servizio come collaboratrice scolastica presso il Liceo artistico Boccioni di piazzale Arduino. Finisce il turno alle 17, riprende il treno per rientrare finalmente a casa alle 23.30. E il giorno seguente è uguale.

Lo ha raccontato al quotidiano Il Giorno la diretta interessata, Giuseppina Giuliano, 29enne napoletana, che da settembre fa questa vita di sacrifici, perché, in sostanza, costa meno l’abbonamento del treno rispetto ad un affitto in una città come Milano. La donna ha infatti dichiarato: “Lo so che la mia sembra una follia, però facendo i conti ho valutato che economicamente mi conviene. Certo, mi costa tanto sacrificio, considerato che tutte le mattine, sabato compreso, prendo il treno per Milano alle cinque. Però ormai mi sono abituata e per il momento va bene così“.

Il caro affitti è certamente un problema per il personale fuori sede, che spesso spende più di quanto guadagna.

“A conti fatti ho realizzato che, tra affitto, bollette e spesa, avrei consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord e molto probabilmente avrei anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi economicamente. Invece così, continuando a vivere a Napoli, riesco anche ad avere dei risparmi“, ha raccontato al quotidiano.

Invece, scegliendo il treno, che le costa circa 400 euro al mese, e aggiungendo poche altre spese (i mezzi pubblici per girare a Milano e la cena), il risparmio è assicurato. Non è una vita, questa, che però conta di fare a lungo, perché 800 chilometri per due e nove ore totali non sono certo una passeggiata. Ma in attesa di soluzioni economicamente più vantaggiose, per il momento andrà avanti e indietro per l’Italia.