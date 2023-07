Carta del docente anche ai precari, in Valle d’Aosta sarà erogata ai supplenti dal 2016. Flc-Cgil: “Soddisfazione”

Dopo innumerevoli ricorsi, come abbiamo scritto, con il decreto legge 69 denominato “salva-infrazioni”, la carta del docente viene estesa anche al personale precario. A livello nazionale, però, al momento è estesa anche ai supplenti annuali (con contratto fino al 31 agosto), per l’anno 2023.

“Formazione dei docenti valore qualificante”

Come riporta Ansa, in Valle d’Aosta il beneficio sarà esteso anche ai docenti con contratto di supplenza dal 2016. Questo è quanto ha annunciato l’assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, in un nota della segreteria Pd.

“Nell’assestamento di bilancio sono stati previsti oltre due milioni di euro per il bonus di 500 euro da versare ai docenti precari, compresi coloro che non hanno presentato ricorso e riguarda gli ultimi sette anni”, ha detto Guichardaz. ”A livello nazionale il ministero ha deciso di erogare un anno di bonus 500 ai soli supplenti annuali (con contratto fino al 31 agosto), in Valle d’Aosta si è ritenuto di prevedere il saldo del bonus per tutti gli anni per i quali la legge nazionale, la cosiddetta Buona scuola, lo ha previsto per i docenti a tempo indeterminato, includendo anche coloro che hanno avuto la supplenza fino al 30 giugno, nella convinzione che la formazione dei docenti sia un valore qualificante per loro ma soprattutto per il sistema scolastico valdostano”, ha aggiunto.

Si lavora per estendere il bonus ai supplenti anche l’anno prossimo

Il bonus, nella regione valdostana, verrà quindi erogato ai docenti supplenti con contratto annuale dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno scolastico 2022/2023. Inoltre, la Sovrintendenza sta predisponendo un apposito disegno di legge che possa riconoscere anche per il prossimo anno scolastico 2023/24, ai docenti assunti a tempo determinato il relativo bonus con le medesime modalità di rendicontazione oggi previste per i docenti a tempo indeterminato.

”Si tratta di una scelta non scontata e unica nel nostro Paese – si legge nella nota del partito – siamo orgogliosi, come Partito Democratico, di poter dire a gran voce che la Valle d’Aosta è riuscita a ottenere questo grande risultato per i precari del mondo della scuola”.

La puntualizzazione di Flc-Cgil

La segreteria della Flc Cgil ha espresso soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’estensione del bonus da 500 euro per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016.

Contestualmente è stato sottolineato: ”Avremmo auspicato che venisse riconosciuto anche ai precari che svolgono oltre 180 giorni di servizio nelle scuole con più contratti a tempo determinato nello stesso anno”.

Il sindacato di categoria aggiunge: ” La richiesta di pari diritti per pari funzione è una battaglia prioritaria che la Flc Cgil sta portando avanti su tutti i livelli come dimostrano anche le trattative che hanno portato al rinnovo del contratto nazionale del lavoro che finalmente riconosce, per quanto riguarda i permessi, la fruibilità anche ai docenti precari”.