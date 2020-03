Carta del docente, ecco cosa si può acquistare: novità fino al 31 marzo

Fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Come sappiamo, la legge 107/2015 ha introdotto un bonus di 500 euro da utilizzare per l’aggiornamento e l’auto formazione professionale dei docenti di ruolo.

Non mancano i dubbi relativi all’utilizzo della carta del docente, che ricordiamo prevede un’identità digitale Spid prima della registrazione al portale dedicato del Miur

Sul sito della Carta sono state aggiornate anche le FAQ relative ai beni acquistabili.

Le FAQ (clicca qui)

Corsi di formazione docenti: la nostra offerta formativa

La nostra offerta corsi di formazione docenti riguarda tutti i corsi di formazione dedicati al personale scolastico.

Ecco la nostra offerta formativa.

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.

Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

I nostri numeri sono: 15.000 iscritti e oltre 4.000 ore di formazione tra corsi online e in presenza.

Puoi acquistare i corsi della Tecnica della Scuola Formazione con Carta docente: infatti La Tecnica è ente accreditato dal Miur per erogare corsi di formazione acquistabili con il bonus 500 euro carta del docente.

Inoltre, puoi acquistare i corsi con Paypal e carta di credito/prepagata. Con le stesse credenziali potrai visionare tutti i materiali del corso sulla piattaforma formazione.tecnicadellascuola.it.