Carta del docente, estesa anche ai docenti incaricati fino al 31 agosto. Esclusi i supplenti al 30 giugno

La carta docente dovrebbe essere attiva già dalla prossima settimana ( dal 18 al 23 settembre 2023) e già sono diversi i docenti precari incaricati fino al 30 giugno 2024 che chiedono se potranno usufruire delle 500 euro della carta del docente 2023/2024. La risposta è purtroppo negativa, per i supplenti fino al termine delle attività didattiche non ci sarà questa opportunità che, invece, è stata concessa per i docenti incaricati da GaE e GPS con una tipologia contrattuale fino al 31 agosto 2024.

La modifica della norma sulla carta docente

Ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto legge 69 del 13 giugno 2023 ed effettivamente in vigore dall’11 agosto 2023 con la conversione in legge del decreto, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile)).

Proprio per il fatto che la norma introdotta, specifica la tipologia di contratto del supplente, scrivendo: “contratto di supplenza annuale”, vengono esclusi tutti gli altri supplenti, anche quelli con contratto fino al 30 giugno 2024.

Infrazione evitata ma i ricorsi fioccano

La norma è stata introdotta nel decreto legge salva infrazioni, proprio per evitare costosissime procedure di infrazione dall’Europa, ma si è pensato di equiparare ai docenti di ruolo solamente i supplenti che ricoprono posti vacanti, disponibili e con un contratto che arriva fino al 31 agosto 2024. Il provvedimento, almeno per adesso, è valido solamente per questo anno scolastico e taglia fuori il maggior numero di supplenti che sono incaricati fino al 30 giugno. Nel frattempo fioccano i ricorsi per recuperare le somme non concesse ai precari negli anni passati a far data dal 2017/2018 al 2022/2023.