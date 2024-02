Carta del docente non funziona, problemi nell’accesso alla piattaforma: al momento non si sa quando riaprirà

Carta del docente non funziona, problemi nell’accesso alla piattaforma: al momento non...

In molti ci hanno segnalato un disservizio relativo alla carta del docente: da qualche ora, almeno, anche se alcuni parlano addirittura di una settimana, molti insegnanti non riescono ad accedere alla piattaforma dopo aver inserito il proprio Spid. Il messaggio che avvisa gli utenti del problema parla di un “errore nel colloquio con il servizio web del Miur”.

Il messaggio di avviso invita gli utenti a riprovare più tardi. Al momento non si hanno notizie ufficiali in merito alla riapertura del servizio o alle sue cause. C’è anche chi lamenta l’assenza dell’help desk.

Carta del docente depotenziata?

Più di qualcuno teme che il recente depotenziamento della Carta Cultura possa essere considerato un anticipo di quello della Carta del Docente, anche perché entrambe sono state introdotte dal Governo Pd con Matteo Renzi premier.

A ben vedere, però, non è da associare al Governo Meloni la riduzione della portata annuale dell’aggiornamento professionale degli insegnanti (pari ad oltre 360 milioni annui), avviato nel 2016 con l’articolo 1, comma 123, della legge 107, con 500 euro l’anno assegnabili ai circa 650 mila insegnanti di ruolo (solo per l’a.s. 2023/24 anche per i supplenti annuali con contratto in scadenza 31 agosto 2024): la misura, progressiva, è contenuta nel decreto legge 36 del 2022, poi diventato Legge 79/22, che tratta il nuovo reclutamento e formazione approvato dal Governo Draghi. In base a tale norma, una parte crescente dei soldi dell’aggiornamento dei docenti negli anni va a confluire su un altro capitolo di spesa: l’attività di preparazione e tutoraggio per la formazione iniziale degli insegnanti.

Solo che ad introdurre il provvedimento, lo scorso anno, è stato un Governo che aveva un ministro dell’Istruzione non certo di centro-destra, considerando che il professore Patrizio Bianchi risulta da sempre assai vicino al Partito democratico.