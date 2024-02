Carta della cultura giovani, riconosciuta ai nati nel 2005 con ISEE non superiore a 35.000 euro: le FAQ e il Manuale

Dal 31 gennaio 2024 sono entrate ufficialmente in vigore la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”, i nuovi strumenti elettronici predisposti dal Ministero della Cultura in sostituzione del Bonus Cultura 18 App e finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i giovani.

Ci sarà tempo fino al 30 giugno per richiedere entrambe le Carte, che sono individuali, nominative e del valore ognuna di 500 euro.

Questa cifra potrà essere utilizzata entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma.

Le due Carte sono cumulabili tra loro.

Le FAQ

Cos’è la Carta Cultura Giovani?

E’ un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i Giovani. Si tratta di un contributo dal valore nominale di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L’edizione 2024 è dedicata ai giovani nati nel 2005.

Chi può richiedere il contributo?

La Carta Cultura Giovani è dedicata ai giovani in possesso dei seguenti requisiti: residenti in Italia o con permesso di soggiorno valido, che abbiano compiuto 18 anni nell’anno precedente all’iniziativa e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro.

Posso trovare Carta Cultura Giovani anche negli app store dei miei dispositivi?

No, CARTA CULTURA è raggiungibile soltanto dal sito cartegiovani.cultura.gov.it. Il sito consente ai beneficiari di iscriversi e generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio.

Come mi registro a Carta Cultura Giovani?

La registrazione è consentita dal 31 gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE.

Dopo aver indicato un indirizzo e-mail e accettato le condizioni d’uso, verrà inviata una conferma dell’esito positivo della registrazione. Si raccomanda di conservare copia della e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il contributo.

Una volta completata la registrazione, si potrà visualizzare il proprio portafoglio e spendere Carta Cultura Giovani.

ATTENZIONE: il solo ottenimento/possesso delle credenziali SPID/CIE non equivale all’avvenuta registrazione all’iniziativa.

Posso vendere o trasformare la mia Carta Cultura Giovani in denaro?

No, il contributo è strettamente personale e non può essere né venduto né scambiato. Se lo cedi sei complice di un reato perseguibile dalla legge.

Se ricevi o vieni a conoscenza di un’offerta nella quale ti viene proposto di cedere la tua Carta Cultura Giovani in cambio di denaro, scrivi subito una mail all’indirizzo [email protected], segnalando il profilo di chi ti propone l’illecito. Chi ti offre denaro in cambio della tua carta vuole truffarti: commette un reato e vuole renderti complice.

Se sono nato nel 2004 devo registrarmi sulla nuova piattaforma?

No, se sei nato nel 2004 devi continuare a utilizzare la piattaforma 18app.italia.it

Cosa posso acquistare con la Carta Cultura Giovani?

Se sei nato nel 2005, puoi acquistare (entro il 31 dicembre 2024) beni per un totale di 500 euro, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti: cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, cd o dvd musicali e cinematografici, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso dai corsi sopraindicati, nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Sono altresì escluse dal novero dei prodotti acquistabili le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. (vedi in ogni caso Condizioni d’uso).

La Carta Cultura Giovani è spendibile per qualsiasi bene all’interno del negozio (anche online) che ha aderito all’iniziativa?

No, la carta è spendibile solo per i beni previsti dalla normativa, riepilogati nelle condizioni d’uso accettate al momento dell’iscrizione e riportati nella FAQ precedente.

Ci sono dei limiti di spesa per un singolo acquisto? È possibile acquistare più beni con lo stesso buono?

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più unità dello stesso bene. Ad esempio, non potrai acquistare più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

Come viene generato un buono?

Per generare il buono dovrai scegliere l’ambito ed il tipo di bene da acquistare ed indicare l’importo totale del tuo buono.

Come mai non posso annullare subito i buoni che ho generato per visitare Musei, Monumenti o Parchi?

I Musei, i Monumenti e i Parchi seguono un processo differente di validazione dei buoni, pertanto non è possibile l’annullamento immediato, ma solo dopo alcuni giorni dalla creazione del buono.

Posso compiere un acquisto utilizzando in parte la Carta Cultura Giovani e in parte denaro?

Puoi effettuare i tuoi acquisti generando un buono per il valore che desideri utilizzare e aggiungere la parte rimanente in contanti. È possibile però che non tutti gli esercenti accettino il pagamento “misto” (buono + contanti o carta di credito). In quel caso dovrai attenerti alle regole dell’esercente.

Cosa succede se il mio acquisto supera i 500 euro?

Potrai usufruire del valore della tua Carta Cultura Giovani fino ad esaurirlo completamente e aggiungere in contanti (o con altro metodo di pagamento accettato dall’esercente) la parte rimanente per effettuare l’acquisto.

Ho provato ad acquistare un bene presso un esercente che aderisce all’iniziativa, ma l’esercente si è rifiutato: c’è un regolamento da far valere?

L’esercente registrato all’iniziativa Carta Cultura Giovani ha accettato la normativa di riferimento e quindi è tenuto a vendere i beni indicati in fase di registrazione del servizio, salvo momentanei problemi tecnici o indisponibilità dei beni stessi.

Se non usufruisco della Carta Cultura Giovani cosa succede?

Al termine del periodo previsto dalla normativa (31 dicembre 2024) il portafoglio si azzererà automaticamente e non sarà più possibile utilizzare il contributo.

Se volessi cambiare/restituire il bene che ho acquistato potrei riottenere l’importo del buono speso?

No, una volta validato dall’esercente, il voucher non può essere riaccreditato sul tuo portafoglio. Nel caso volessi restituire un bene acquistato con la carta, potrai esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni di valore corrispondente a quello del bene in restituzione, entro il termine di scadenza di utilizzo del beneficio, ovvero il 31 dicembre 2024. Non è in ogni caso consentito ricevere somme in denaro, né acquistare beni differenti da quelli previsti dalla normativa o con modalità differenti da quelle stabilite dalla disciplina applicabile.

Se l’evento che ho prenotato viene annullato, posso riottenere la parte del buono spesa per l’acquisto?

No, l’importo del bene acquistato non può essere riaccreditato sul tuo portafoglio.

Se il bene da acquistare non è disponibile nel magazzino, cosa posso fare?

Non è possibile validare il buono in assenza di contestuale consegna del bene fisico o del titolo per usufruire del servizio. In caso di acquisto presso un esercizio fisico, dovrai concordare con l’esercente quando poter tornare per la convalida del buono e la contestuale consegna del bene.

In caso di acquisto online, la convalida del buono verrà sbloccata dall’esercente solamente quanto il bene sarà disponibile in magazzino.

Cosa devo presentare alla cassa di un esercizio fisico per completare l’acquisto?

Devi presentare il buono generato: puoi stampare il buono e presentarlo alla cassa oppure puoi mostrare il dettaglio del buono (codice alfanumerico di 8 cifre, QR code e bar-code) accedendo all’area personale della piattaforma tramite il tuo dispositivo (ad esempio smartphone o tablet).

Ho generato un buono, ma il sistema dell’esercente non riesce a validarlo, come risolvere?

Prova ad annullare e generare nuovamente il buono controllando insieme all’esercente che il buono sia stato creato per ambito e bene associati all’esercente stesso.

Cos’è l’Isee?

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica del nucleo familiare.

Ricorda che l’ISEE deve essere già in corso di validità al momento dell’accesso alla Piattaforma e che eventuali difformità non consentono la registrazione.

Puoi trovare informazioni al seguente link: Consulta informazioni su ISEE

Cos’è a Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)?

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Come posso presentare la DSU per richiedere l’ISEE?

La DSU può essere presentata: all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata; al Comune di residenza; a un Centro di Assistenza Fiscale; online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In caso di beneficiari che non abbiano piena capacità di agire, chi può accedere e richiedere il contributo?

I Tutori, i Curatori e gli Amministratori di sostegno potranno essere registrati alla piattaforma dopo aver autocertificato la rappresentanza legale ovvero dopo aver prodotto la documentazione atta a provarla, anche utilizzando il modulo scaricabile dal sito.

A tal fine devono inviare la richiesta di registrazione alla piattaforma con le seguenti modalità:

tramite Pec all’indirizzo [email protected], sottoscrivendola con firma digitale e allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente, copia del documento di riconoscimento del tutelato e autocertificazione – o copia – del provvedimento di nomina emesso dal Giudice;

tramite Pec al medesimo indirizzo [email protected] allegando la scansione della richiesta redatta e sottoscritta con firma autografa, unitamente a copia del documento di identità del richiedente, a copia del documento di riconoscimento del tutelato e ad autocertificazione – o copia – del provvedimento di nomina emesso dal Giudice;

tramite Peo all’indirizzo [email protected] qualora la stessa richiesta e la documentazione allegata (copia del documento del richiedente, copia del documento di riconoscimento del tutelato e autocertificazione – o copia – del provvedimento di nomina emesso dal Giudice) siano documenti informatici firmati digitalmente.

In caso di autocertificazione, l’autorizzazione alla registrazione sulla piattaforma, che sarà comunicata a SOGEI, avrà luogo solo all’esito delle verifiche di veridicità, presso l’Autorità competente, delle dichiarazioni rese.

